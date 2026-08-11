Burdur'da Otomobil ile Bisiklet Çarpıştı: 2 Çocuk Yaralandı

Burdur'da otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bisiklette bulunan 2 çocuk yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bağlar Mahallesi Kokulu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 15 SE 115 plakalı otomobil, üzerinde 2 çocuğun bulunduğu bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklette bulunan 2 çocuk yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı