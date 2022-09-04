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Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de otomobil ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Düzce'de otomobil ile çarpışan bisikletli yaralandı.

Kaza, Azmimilli Mahallesi Serhat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 34 YLC 18 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi'nden Serhat Sokağa girerken M.E.G'in kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aydınpınar Caddesi Düzce 3. Sayfa Haberler

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