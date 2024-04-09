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Otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

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Otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile ATV'nin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uzuntarla Mahallesi 309. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen ATV ile karşı istikametten gelen O.B. idaresindeki 77 AV 266 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ATV'den fırlayan sürücü ve arkasındaki yolcu 10 metre savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu aktarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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