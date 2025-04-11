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Otomobil Boyası Dökülen Adam Sinir Krizi Geçirip Aracını Parçaladı

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Adana'da bir kaporta ustasına otomobilini boyatan Veysi Ç., 15 gün dolmadan boyanın dökülmesi üzerine sinir krizi geçirip aracının camlarını sopayla kırdı.

Adana'da bir kaporta ustasının otomobiline yaptığı boyanın 15 gün dolmadan dökülmeye başladığını öne süren şahıs, sinir krizi geçirip sopayla aracının camlarını kırıp parçaladı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki oto kaportacılar sitesinde meydana geldi. Veysi Ç., sitedeki bir esnafa otomobilini boyattı. İşlemin ardından 15 gün dolmadan araçtaki boyalar dökülmeye başladı. Kaportacıya giden Veysi Ç. aracı yeniden boyatmak istedi. Kaportacının kendisini oyalayıp, aracını da bir otoparkta bekletmesi üzerine Veysi Ç. öfkelendi. Eline aldığı sopayla otoparktaki otomobilinin camlarını kırıp, kaportasına zarar veren Veysi Ç. kendisine esnafı öneren arkadaşlarına da tepki gösterdi. Veysi Ç.'nin aracına zarar verdiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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