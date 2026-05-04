Otomobil bariyerlere ve araca çarptı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin bariyerlere ve bir araca çarpıp 2 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, Adana Pozantı- Tarsus Otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybetti. İlk olarak bariyerlere sonra önünde seyir eden otomobile çarpan araç daha sonra kavşak ayrımı bariyerlerine vurarak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı