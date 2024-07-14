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Otomobil ambulansı sollamaya çalışınca kaza yaptı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

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Zonguldak'ta ambulansı sollamaya çalışan otomobil, ambulansa çarparak takla attı. Kazada 1 çocuk iki kişi yaralandı.

Otomobil ambulansı sollamaya çalışınca kaza yaptı: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ambulansı sollamaya çalışan otomobil, ambulansa çarparak takla attı. Kazada 1 çocuk iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre 67 ACP 137 plakalı Honda marka otomobil, hasta almaya giden ambulansa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç taklalar atarak yan şekilde durabildi.

Kazada 1 çocuk iki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zonguldak Çocuk Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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