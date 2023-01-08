Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil alt yola uçtu. Hurdaya dönen araçta sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Volkswagen marka otomobil sürücüsü Mesut Değer (22) aracın kontrolünü kaybederek alt yola uçtu. Kazada araç sürücüsü genç yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü Mesut Değer'e ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Öte yandan itfaiye ekipleri ise yolda temizleme çalışması başlattı. - ZONGULDAK