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Otomobil alevlere teslim oldu

Otomobil alevlere teslim oldu
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Bursa’da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İzmir yolu Acemler Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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