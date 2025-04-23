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Otomobil Alarmı İki Saat Çaldı, Sahibi Bulunamadı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüs durağına park edilen otomobilin alarmı 2 saat boyunca çaldı. Sahibi gelmeyince çekici çağrıldı ve araç yediemin otoparkına çekildi. Sahibine yasak yere park etmekten 933 TL ceza uygulandı.

Cadde üzerinde alarmı 2 saat boyunca çalan park halindeki otomobilin sahibi bulunamadı

Minibüs durağındaki otomobil alamı çalar halde çekiciyle otoparka götürüldü

ANTALYA - Manavgat'ta minibüs durağına bırakılan ve yaklaşık 2 saat alarmı çalmasına rağmen sahibine ulaşılamayan otomobil, çekici ile yediemin otoparkına çekildi. Ayrıca, yasak yere park etmekten 933 TL para cezası uygulandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan minibüs durağına sürücüsü tarafından park edilen 35 AIL 116 plakalı otomobilin alarmı kısa süre sonra bilinmeyen bir nedenle çalmaya başladı. Minibüs durağının yakınında bulunan esnaflar sahibinin kısa sürede geleceği düşüncesiyle çalan alarma katlanırken, geçen 2 saatlik sürede araç sahibi gelmeyince durumdan rahatsız olan vatandaşlar Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine haber verdi.

Sahibi araç çekildikten sonra geldi

Aracın bulunduğu yere gelen trafik ekibi, tüm çabalarına rağmen aracı bırakan kişiye ulaşamayınca aracı bulunduğu yerden kaldırmak için çekici çağırdı. Caddeye gelen çekici, alarmı çalmakta olan otomobili yükleyerek yediemin otoparkına götürdü. Otomobilin bırakılma anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin otoparka çekilmesinden kısa süre sonra gelen araç sürücüsü otomobilini geri almak üzere yediemin otoparkına gitti. Öte yandan, araca yasak yere park etmekten 933 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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