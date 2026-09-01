Elazığ'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevreyolu Sarıçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 MYY 83 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken araç ise ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı