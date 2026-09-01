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Elazığ'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Elazığ'da Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı
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Elazığ'ın Kuzey Çevreyolu Sarıçubuk köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken araç ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Çevreyolu Sarıçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 MYY 83 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç devrilirken araç ise ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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