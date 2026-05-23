15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yolculara emniyet kemerinin önemi simülasyon aracı ile anlatıldı

Güncelleme:
Kurban Bayramı öncesinde İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı. Polis ekipleri sürücü ve yolcuları bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı denetimlere devam ediyor. Bu kapsamda Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan sürücülere ve yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimde otobüslerin lastik ebatları, lastik türleri kontrol edilerek, şoför ve sürücülere emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılar da da bulunuldu. Polis ekipleri, otobüslerde kemer takmayan yolcuları ise simülasyon aracına bindirdi.

Simülasyon aracına binen yolcular, emniyet kemeri takmanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

Yolcu Esin Civelek, "Emniyet kemeri olmasına rağmen korkutucu bir andı. Emniyet kemeri olmadan yolculuk yapmıyorum. Çünkü insanı zorluyor. Ben yurt dışına çıkıyorum, Tiflis'e gideceğim, herkes emniyet kemerini taksın. Can güvenliği her şeyden daha çok önemli" dedi.

"Bütün sürücü arkadaşlarımıza, yolcularımıza emniyet kemeri hususunda kemer takmalarını belirtelim"

Otobüs şoförü Ahmet Yavuz, meslektaşlarını emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Yavuz, "Emniyet kemerini yolcularımızın hepsine güvenlikleri açısından takmalarını rica ediyoruz. Onlarda bizim ricamızı kırmıyor. Hepsi emniyet kemerlerini takıyor. Sevdiklerine sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde devam etmeleri için kendilerine söylüyoruz. Bütün sürücü arkadaşlarımıza, yolcularımıza emniyet kemeri hususunda kemer takmalarını belirtelim" şeklinde konuştu.

"Simülasyonda emniyet kemerinin insan hayatını kurtarmakta ne kadar önemli olduğunu fark ettik"

Simülasyon aracına binen Hüseyin Güler, "Az önce yapılan simülasyonda emniyet kemerinin insan hayatını kurtarmakta ne kadar önemli olduğunu fark ettik. Bizim farkındalık kazanmamız açısından epey deneyim oldu. Bu yüzden emniyete teşekkür ederiz. Bir hareketine bakar hayat" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
