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Otobüsün çarptığı otomobilde iki kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Otobüsün çarptığı otomobilde iki kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da dönmek için manevra yapan otomobile otobüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasından iki kişi yaralanırken, kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.

Afyonkarahisar'da dönmek için manevra yapan otomobile otobüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasından iki kişi yaralanırken, kaza sonrası otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Bayat ilçesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.A., idaresindeki 06 ABF 890 plakalı otomobile dönüş için manevra yaptığı esnada aynı istikametten gelen Y.Ö., yönetimindeki yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil savrularak yol ortasında durabildi. Olayın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan şahsı ambulans ile hastaneye kaldırırken, yolcu otobüsündekilerinin ise olayı yara almadan atlattıkları belirtildi.

Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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