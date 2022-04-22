Otobüs, hafif ticari araca arkadan çarptı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, duvara çarparak durabildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüsün arkadan çarptığı hafif ticari araç duvara çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 Karayolu Necmettin Erbakan üst geçidi altında meydana geldi. İddiaya göre, B.Z. idaresindeki 41 BR 250 plakalı halk otobüsü, M.K. yönetimindeki 41 AJL 483 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, duvara çarparak durabildi. Hava yastıkları açılan hafif ticari aracın sürücüsü M.K. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Çarpma şiddetliydi"

Kaza anında halk otobüsünde bulunan yolcu Nurullah Teke, çarpmanın şiddetli olduğunu belirtti. Teke, "Otobüs seyir halindeyken kargo firmasının aracı bir anda önümüze çıktı. Kargo firmasının şoförü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Çarpma şiddetliydi. Otobüs şoförünün durumu iyi sadece kargo aracının sürücüsünün durumu biraz kötüydü. Otobüste bulunan yolcuların durumu da iyi" ifadelerini kullandı.