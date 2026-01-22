Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Bursa'daki bir belediye otobüsünde tartıştığı şahsı tekme tokat döven kişi yakalandı. Olayın görüntülerinde, "Komutanımı çağırın." diye bağıran şüphelinin akli dengesinin bozuk olduğu öğrenildi.
- Bursa'da otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
- Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve 36 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
- Darbedilen gencin hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Bursa'da belediye otobüsünde tartıştığı genci tekme tokat darbeden şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
OTOBÜSTE TEKME TOKAT DÖVDÜ
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alaşar Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerinde 91/G numaralı otobüste yaşandı. Otobüs içinde tartışmaya başlayan İsmail T. (23) ile Mümin E. (32) arasında tansiyon yükseldi. Mümin E., tartıştığı genci tekme tokat otobüsün içinde darbetti.
AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİLMİŞ
İhbar üzerine harekete geçen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalarken, hastaneye kaldırılan İsmail T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, "Komutanıma bıçak çekmişsin, ben komutanımı koruyorum" dediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşıldı. Şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilirken, 36 suç kaydı olduğu öğrenildi.