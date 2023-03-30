Otobüste kadınların "boş koltuk" tartışması kamerada: Seni yolacağım, kınalı kafa
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Büyükçekmece'de otobüste bir kadının yanındaki koltuğu tutup kimseyi oturtmaması yolcular arasında tartışmaya neden oldu. Koltuğu boş bırakan kadın kendisine tepki gösteren kadına, "Seni yolacağım, kınalı kafa" diyerek hakaret etti. O anlar kameraya yansıdı.
Önceki gün Büyükçekmece - Çatalca arasında çalışan bir belediye otobüsünde yaşanan olayda yaşlı bir kadın yanındaki koltuğu boş bırakarak yeni binen yolcuların oturmasını engelledi.
"SENİ YOLACAĞIM KINALI KAFA"
Bu duruma sinirlenen bir başka yolcu kadın ise tepki gösterdi. İki kadın arasındaki sözlü tartışmaya otobüsteki diğer yolcularda katıldı. Koltuğu boş bırakan kadın, kendisine tepki gösteren kadına, "Utanmadan saçını boyatmış, seni Çatalca'da yolacağım kınalı kafa" dedi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.