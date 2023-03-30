Otobüste kadınların "boş koltuk" tartışması kamerada: Seni yolacağım, kınalı kafa

Büyükçekmece'de otobüste bir kadının yanındaki koltuğu tutup kimseyi oturtmaması yolcular arasında tartışmaya neden oldu. Koltuğu boş bırakan kadın kendisine tepki gösteren kadına, "Seni yolacağım, kınalı kafa" diyerek hakaret etti. O anlar kameraya yansıdı.