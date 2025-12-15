Haberler

Uyuyor zannedilen yolcunun öldüğü anlaşıldı

Uyuyor zannedilen yolcunun öldüğü anlaşıldı
Güncelleme:
İstanbul'dan Samsun'a seyahat eden bir yolcu, otobüs terminaline varmasının ardından koltuğunda hareketsiz şekilde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'dan Samsun'a seyir halindeki yolcu otobüsünde bulunan 65 yaşındaki bir yolcu, aracın Samsun Otogarı'na varmasının ardından yolcu koltuğunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü bu sabah Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Otobüs Terminali'ne geldi. 33 nolu tekli koltukta yolcu olarak bulunan Metin Altınok'un (65), hareketsiz halde olduğu fark edildi. Muavin tarafından uyuyor zannedilerek uyandırılmak istenilen Metin Altınok tepki vermeyince olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrolde Altınok'un oturduğu koltukta hayatını kaybettiği tespit edildi.

Adli tabip tarafından şahsın ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilirken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

