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Son dakika! Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu böyle hastaneye yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu böyle hastaneye yetiştirdi Bursa'da belediye otobüsü sürücüsü aracında rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.

Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu böyle hastaneye yetiştirdi

BURSA - Bursa'da belediye otobüsü sürücüsü aracında rahatsızlanan yolcuyu güzergahının dışına çıkarak hastaneye ulaştırdı.O anlar araç içi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Mesudiye Mahallesinde meydana geldi. İnegöl-Mesudiye mahallesi seferini yapan belediye otobüsünde yolculuk yapan Necmettin Turan(75), fenalaşarak bayıldı. Yaşlı adamın baygınlık geçirdiğini fark eden diğer yolcular yardım etmeye çalışırken,ŞoförSebahattin Berberoğlu ise güzergahının dışına çıkarak yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Diğer yolcuların yardımıyla sedyeye konularak acil servise taşınan yaşlı adam tedaviye alındı. Adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan otobüsün şoförü Sebahattin Berberoğlu, "Yolcu rahatsızlanınca, döndük acile. Durumu iyiymiş." dedi.

Görüntülerde otobüsün arkasındaki koltukta oturan Necmettin Turan'ın fenalaştığı, diğer yolcuların da ona müdahale ettiği görülüyor. Kısa süre sonra baygınlık geçiren adamı, düşmekten yolcuların kurtardığı ve başına su döktükleri kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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