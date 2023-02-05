Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Afyonkarahisar'da yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi. Kentte sabah erken saatlerde yaşanan ve 8 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından başlatılan otopsi ve kimlik tespit çalışmaları sona erdi. Yapılan incelemelerin ardından kazada ölen Fatma Temiz (42), Sultan Nur Özay (40), Sevay Özay (40), Halime Tıpırdamaz, Ayşe Koç'un Denizli, İsmail Yoldaş'ın Diyarbakır, Yakup Uçar'ın Mardin ve Mehmet Tuncer'in ise Dinar nüfusuna kayıtlı oldukları belirtildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Otopsi 3. Sayfa Haberler

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