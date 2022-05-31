Otobüs kazasında hayatını kaybeden Cafer öğretmenin projesini tamamladılar - Haberler

Yaklaşık 4 ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan otobüsün Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucunda hayatını kaybeden bilişim ve teknoloji öğretmeni Cafer İzmirli'nin projesi, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından tamamlandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Şehit Erdem Uçar İmam Hatip Ortaokulu'nda bilişim ve teknoloji öğretmenliği yapan ve geçtiğimiz aylarda otobüs kazasında hayatını kaybeden Cafer İzmirli'nin projesi öğretmen arkadaşları Gül Orhan ve Murat Özel ile öğrencileri Dilara Aydil ile Emirhan Yılmaz tarafından tamamlanarak TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği Projesi'nde görücüye çıktı.

Mesafeli Akıllı Çöp Kovası

Uzaktan sensörle açılıp kapanan ve pandemi nedeniyle teması en aza indiren çöp kovasını tamamlayan öğretmenler Cafer öğretmenin anısına projeyi görücüye çıkardı. Projeyi inceleyen Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş; "Rahmetli öğretmenimizin projesiyldi. Kendisi rahmetli olunca öğretmenlerimiz tamamlamış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, mekanı cennet olsun. Öğrencileri de onun yolunda devam edecek" dedi. Projeyi öğrencilerle birlikte tamamlayan Gül Orhan da; "Yapmış olduğu proje pandemi sürecindeydi. Projeyle birlikte herhangi bir temasta bulunmadan insanlar çöp kovasını rahatlıkla kullanabilecekti. Cafer hocamız bunu tasarladı. Biz de onun anısına projeyi tamamladık" dedi.

Mesafeli Akıllı Çöp Kovası adını taşıyan projede vatandaşlar hiç temas etmeden açılıp kapanan sensörle birlikte çöplerini rahatlıkla çöp kutusuna atabiliyor. TUBİTAK 4006 Bilim Şenliği çerçevesinde görücüye çıkarılan proje veliler ve öğrenciler tarafından da ilgiyle takip edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa