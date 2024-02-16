Otobüs Durağında Kadını Ezdi, Sürücü Serbest Bırakıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otobüs durağında özel halk otobüsünün geri manevra yaptığı esnada bir kadını altına alarak ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, yaralanan kadının ise yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yenigün Mahallesi Yeni Cami Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. K.K. kontrolündeki 54 J 2062 plakalı özel halk otobüsü geri manevra yaptığı esnada Meral Genç Kolak (36) otobüsün altında kaldı. Yaralı kadının acı feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın altında kalan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının yoğun bakımda olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, özel halk otobüsünün geri manevrası esnasında Meral Genç Kolak'a çarptığı ve çarpmanın etkisi ile yere düşen kadının üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Öte yandan kaza sonrasında gözaltına alınan sürücü K.K., 'taksirle yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA