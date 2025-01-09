Otobüs beklediği sırada tacize uğrayan genç o anları paylaştı

Son dönemlerde yaşanan taciz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde otobüs beklerken yanına gelen kişinin "Burada oturuyorum. Yardımcı olabilirim" şeklindeki teklifiyle neye uğradığını şaşıran genç bir kız var.

O anları kayda alıp " Türkiye'de bir kızın sıradan günü" notuyla sosyal medyadan paylaşan genç kızın gönderisinin altına "Harbiden şu ülkede kadın olmak zor", "İyi bari bir şey gelmemiş başına" şeklinde yorumlar yapıldı.

"Adam normalde dümdüz yardım etmek istemiş", "