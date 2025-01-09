Otobüs beklediği sırada tacize uğrayan genç o anları paylaştı
Otobüs beklediği sırada yanına gelen kişinin tacizine uğrayan genç kız, o anları sosyal medya hesabından "Türkiye'de bir kızın sıradan günü" notuyla paylaştı. Kısa sürede viral olan görüntünün altına çok sayıda yorum yapıldı.
Son dönemlerde yaşanan taciz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın başrolünde otobüs beklerken yanına gelen kişinin "Burada oturuyorum. Yardımcı olabilirim" şeklindeki teklifiyle neye uğradığını şaşıran genç bir kız var.
O anları kayda alıp " Türkiye'de bir kızın sıradan günü" notuyla sosyal medyadan paylaşan genç kızın gönderisinin altına "Harbiden şu ülkede kadın olmak zor", "İyi bari bir şey gelmemiş başına" şeklinde yorumlar yapıldı.
"Adam normalde dümdüz yardım etmek istemiş", "