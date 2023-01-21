Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oto yedek parçası almaya gelen şahsı öldüren zanlı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Oto yedek parçası almaya gelen şahsı öldüren zanlı tutuklandı

Konya'dan oto yedek parçası almak için geldiği Gaziantep'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden yabancı uyruklu Mahmud El Hatim'nin katil zanlısı yakalandı.

Konya'dan oto yedek parçası almak için geldiği Gaziantep'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden yabancı uyruklu Mahmud El Hatim'nin katil zanlısı yakalandı. Katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, 15 Ocak 2023 günü akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, otomobil yedek parça işi yapan ve yedek parça almak için sık sık Konya'dan Gaziantep'e gelen yabancı uyruklu Mahmud El Hatim (33), Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı önce yakalandı, sonra tutuklandı

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Mahmud El Hatim'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmiş ve olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarla olaydan sonra kaçan katil zanlısı saklandığı yerde yakalandı. Yakalanan katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Şahinbey Konya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title