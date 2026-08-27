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Kocasinan'da test sürüşü kazası: 2 yaralı

Kocasinan'da test sürüşü kazası: 2 yaralı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir oto tamircisi şanzıman tamirinin ardından çıktığı test sürüşünde kazaya karıştı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir oto tamircisi şanzıman tamirinin ardından çıktığı test sürüşünde kazaya karıştı. Kavşakta meydana gelen ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, oto tamircisi E.S. şanzıman tamirini yaptığı 34 AD 3772 plakalı otomobille test sürüşüne çıktı. Test sürüşünün ardından iş yerine dönmek için kavşağa gelen E.S.'nin kullandığı otomobille Y.Y. yönetimindeki 38 ARB 160 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 AD 3772 plakalı otomobil kaldırımı aşarak yoldan çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan A.D. ve F.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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