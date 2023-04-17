Oto bakım servisine bakım için teslim edilen aracı çaldılar

Malatya'da bakım için oto sersine teslim edilen otomobil çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri çalıntı aracı bularak sahibine teslim ederken şüpheliler gözaltına alındı.

Olay,14 Nisan Cuma günü 2.Organize sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir oto servisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.K. oto servisine bakım için aracını teslim etti. Bir süre sonra yüzleri maskeli iki kişi geldikleri oto servisinde H.K.'ya ait aracı çalarak bölgeden uzaklaştı. Durumun fark edilerek jandarmaya bildirilmesi üzerine çalışma başlatılırken, olayla ilgili titiz bir çalışma yürüten jandarma ekipleri izlenen kamera görüntülerin ardından hırsızlık zanlılarını çaldıkları araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar jandarmadaki işlemleri sürerken, çalıntı araç sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA