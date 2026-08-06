Nilüfer'de Otluk Alan Yangını Korkuttu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, hızlıca olay yerine gelerek yangını büyümeden söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı