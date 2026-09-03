Otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı

Bilecik'te otluk alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yangın, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Beşikli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı Yenice Kumcadüz Mevkiinde otluk alanda yangın başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrarken, yangına hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı