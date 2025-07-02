Otluk alana torpil atarak yangın çıkarmaya çalışan genç yakalandı! İfadesi "pes" dedirtti

Otluk alana torpil atarak yangın çıkarmaya çalışan genç yakalandı! İfadesi 'pes' dedirtti
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Otluk alana torpil atarak yangın çıkarmaya çalışan genç yakalandı! İfadesi
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İzmir'de otluk alana torpil atarak yangın çıkarmaya çalışan genç bu görüntülerin yayılması üzerine jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla İstanbul'da yakalandı. Genç sorgusunda görüntülerin 2022 tarihinde çekildiğini ve amacının sadece "şaka yapmak" olduğunu söyledi.

İzmir'de otluk alana torpil atarak yangın çıkarmaya teşebbüs eden bir şahıs, sosyal medyada yayılan görüntüler sayesinde tespit edilerek İstanbul'da yakalandı.

TORPİLLE YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞAN GENÇ YAKALANDI

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayın sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldiği belirtildi. Olayın ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün müşterek yürüttüğü inceleme sonucu şahsın kimliği tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs İstanbul'da yakalandı.

"AMACIM ŞAKA YAPMAKTI" DEDİ

Sorgusunda, görüntülerin 27 Haziran 2022 tarihinde çekildiğini ve amacının yalnızca "şaka yapmak" olduğunu beyan eden şahıs gözaltına alındı. Jandarma Genel Komutanlığı açıklamasında, "Orman yangınlarının faillerinin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadesine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Torpili bir şaka da biz yapıp yakalım

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Haber Yorumlarımuhittin kendircioğlu:

Bunu kazığa oturttun .sizde şaka yapıyoruz deyin...kısasa kısas...

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