Otizmli kızı tırda 4 gün boyunca istismar eden şahsa 37 yıl hapis cezası verildi

Kocaeli'nde evden kaçan 15 yaşındaki otizmli genç kıza tır içinde 4 gün boyunca cinsel istismarda bulunan sanık 37 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Genç kızın reşit olduğunu söylediğini iddia eden şahıs, "Beni üstüne çekti. Bu sebeple kendisiyle birlikte oldum. Kendisinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Onun isteği ile fotoğrafları çektim. Daha sonra arkadaşlarıma fotoğrafları gönderdim. Orhan ile 50 TL karşılığında birlikte oldu." dedi.

2021 tarihinde İstanbul'dan Hatay'a gitmek için evden kaçan 15 yaşındaki otizmli E.Z.İ. isimli kız çocuğu, Kocaeli'de M.C. isimli şahsın tırına bindi.

4 GÜN SONRA BIRAKMIŞ

İddiaya göre E.Z.İ., tır içerisinde 3 şüphelinin cinsel istismarına maruz kaldı, olaydan 4 gün sonra ise Körfez ilçesinde bırakıldı. Olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan tır şoförü M.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan muayenelerde E.Z.İ.'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

"BENİ ÜSTÜNE ÇEKTİĞİ İÇİN ONUNLA BİRLİKTE OLDUM"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut C., tutuksuz sanık Orhan D. ve avukatlar katıldı, tutuksuz sanık Ümit K. ise katılmadı. Savunma yapan Mahmut C., "E.Z.İ.'yi zorla arabaya almadım, kendisi otostop çekti. E.Z.İ. 18 yaşından büyük olduğunu, sıkıntı olmadığını söyleyerek beni üstüne çekti. Bu sebeple kendisiyle birlikte oldum. E.Z.İ. paraya ihtiyacı olduğunu, arkadaşım olup olmadığını sordu, bu sebeple diğer sanıkları aradım. Kendisini fuhşa teşvik etmedim.

"ORHAN'LA 50 TL KARŞILIĞINDA BİRLİKTE OLDU"

E.Z.İ. kendisinin fotoğraflarını çekmemi istedi. Onun isteği ile fotoğrafları çektim. Daha sonra arkadaşlarıma fotoğrafları gönderdim. Orhan ile 50 TL karşılığında birlikte oldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Rahatsızlığımdan dolayı ilaçla yaşıyorum, tahliye ve beraatimi istiyorum" diye konuştu.

37 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Mahmut C.'nin E.Z.İ.'ye karşı işlemiş olduğu "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 22 yıl 6 ay, "Kişiyi hürriyet yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı ifşa etmek" suçundan 3 yıl, "Çocuğu fuhuşa teşvik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası 20 bin TL para cezasına hükmetti. Orhan D. ile Ümit K.'ye ise "Reşit olmayanla cinsel ilişkiye girme" suçundan ayrı ayrı 3 yıl hapis cezası verildi.