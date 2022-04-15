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Otelde şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otelde şüpheli ölüm

Kayseri'de bir kişi, kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir kişi, kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, Tamer Ö.'den (44) bir süredir haber alamayan otel yetkilileri, odaya girince şahsı hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede Tamer Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osman Kavuncu Bulvarı, Kayseri, Polis, Otel, 3. Sayfa, Haberler

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