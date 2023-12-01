Denizli'de bir otel odasında tartıştığı sevgilisinin üzerine asit dökmesi nedeniyle 2 kişiden birinin ölümü ile diğerinin de yaralanmasına neden olan saldırgan için 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

- Otel odasındaki asitli vahşete istenilen ceza belli oldu

Asitli saldırgana 19 yıl hapis istemi

DENİZLİ - Denizli'de bir otel odasında tartıştığı sevgilisinin üzerine asit dökmesi nedeniyle 2 kişiden birinin ölümü ile diğerinin de yaralanmasına neden olan saldırgan için 19 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

9 Mayıs 2022'de Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda, 2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan Özgür Günden (44), hafta sonu tatili için İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva ile birlikte otele gitti. İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Sojida Kalandarova'nın telefonunu kontrol etmek isteyen Özgür Günden, olumsuz cevap alınca çılgına döndü. Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Özgür Günden, öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü. Özgür G., poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan Sojida ve Sarvinoz'un üzerine savurdu. Yaralanan her iki kadının çığlıklar atarak yardım istediği saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Özgür Günden ise sağ gözünü kaybetti.

Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür Günden'in peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Özgür G.'yi Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği adreste yakalanan saldırgan, Denizli'ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu ifade ederek "Asit dökmedim. Sadece porçöz attım" diyen Özgür G., 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38 gün yaşama tutunabildi

Yaşanan asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sarvinoz K., tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3.'cü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, olayın ardından 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Özgür Günden hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıl, 'kasten yaralama'dan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıla kadar hapis istendi.