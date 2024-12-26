Diğer müşterilere aldırış etmeden otelin lobisinde ilişkiye girdiler

Tayland'ın Pattaya şehrinde bulunan Flipper Lodge Hotel isimli otelde lobideki büyük bir kanepede yakınlaşan İngiliz çift, çevredekilere aldırış etmeden cam masanın üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Olay esnasında cam masanın kırılması üzerine diğer müşteriler büyük panik yaşadı.

İKİSİ DE OTELİN MÜŞTERİSİ DEĞİLMİŞ

Çifti ayırıp durumu polise bildiren otel yetkilileri, turistlerin otelde kayıtları olmadığını belirledi. Otel çalışanları polisi beklerken, erkek olan turist çalışanlarla kavga etmeye başladı.

KADIN TURİST TUTUKLANDI

Bu sırada kadın turist olay yerinden kaçmaya çalıştı ve plaj yakınlarında bir polis memuru tarafından durduruldu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla gözaltına alınan kadın, polis merkezine götürüldü ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay anından kareler;