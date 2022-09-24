Otel görevlisini darp eden şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri - Otel görevlisini darp eden şahıs tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde otel görevlisini bıçakla tehdit ederek darp eden şüpheli tutuklandı. - Otel görevlisini darp eden şahıs tutuklandı HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otel görevlisini bıçakla tehdit ederek darp eden şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre olay İskenderun ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otel görevlisi A.T. adlı şahıs darp edilip, bıçakla tehdit edildi. Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Otelde bulunan kamera görüntülerini inceleyen polisler olayın şüpheli Ö.E. olduğunu tespit ederek şüpheli şahsı Çay Mahallesinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ö.E. "yağmaya teşebbüs, kasten yaralama ve işyeri dokunulmazlığı ihlal suçlarından" tutuklandı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Necati İvgin İskenderun Dumlupınar Hatay 3. Sayfa Yerel Haberler

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