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Sandıklı'da Ot Yangını: Ağaçlık Alan Zarar Gördü

Sandıklı'da Ot Yangını: Ağaçlık Alan Zarar Gördü
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Karadirek köyü yakınlarında çıkan ot yangını, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle paniğe yol açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen orman ekipleri, arazözlerle müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında ağaçlık alanın bir kısmı zarar görürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan ot yangını, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle kısa süreli paniğe neden olurken, yangında ağaçlık alanda zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Karadirek köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sandıklı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, arazözlerle yangına müdahale ederek alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangında ağaçlık alanda zarar gördü.

Ekiplerin bölgede yeniden tutuşma riskine karşı soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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