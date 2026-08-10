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Safranbolu'da ot yangını büyümeden söndürüldü

Safranbolu'da ot yangını büyümeden söndürüldü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otların bir bölümü zarar görürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında boş arazideki otların bir bölümü zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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