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Osmaniye ve Gaziantep'te Ortak Uyuşturucu Operasyonu: 89 Kilo Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Osmaniye ve Gaziantep'te Ortak Uyuşturucu Operasyonu: 89 Kilo Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
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Osmaniye ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir kamyonette toplam 89 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, bir kamyonette toplam 89 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma yürüten Osmaniye ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği "Şila" ile araçta yapılan aramada 35 kilo 50 gram toz captagon, 25 kilo 400 gram takoz esrar, 16 kilo 200 gram skunk ve 12 kilo 900 gram toz esrar olmak üzere toplam 89 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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