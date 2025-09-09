Osmaniye Sumbas'ta Orman Yangını Çıktı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman yangını başladı.

Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyü Karahocalar mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. - OSMANİYE