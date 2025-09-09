Osmaniye Sumbas'ta Orman Yangını Çıktı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Alibeyli köyü Karahocalar mevkiinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman yangını başladı.
Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyü Karahocalar mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. - OSMANİYE
