Osmaniye-Kadirli kara yolunda takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

Osmaniye-Kadirli kara yolunda takla atan otomobilde 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye-Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak tarlaya düştü, araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.