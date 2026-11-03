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Osmaniye-Kadirli kara yolunda takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı

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Osmaniye-Kadirli kara yolunda takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Osmaniye-Kadirli kara yolunda takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı
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Osmaniye-Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak tarlaya düştü, araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye-Kadirli kara yolu Kırmıtlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı ve yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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