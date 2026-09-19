Haberler

Osmaniye Kadirli'de 6 aylık hamile eşini piknik tüpüyle öldüren koca tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Kadirli'de 6 aylık hamile eşini piknik tüpüyle öldüren koca tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 17 Eylül'de 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere 6 aylık hamile Didar F. (20), tartıştığı eşi K.F tarafından piknik tüpüyle darbedilerek öldürüldü. Gözaltına alınan K.F tutuklandı, 3 akrabası serbest bırakıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere 6 aylık hamile olan Didar F. (20), tartıştığı eşi K.F tarafından piknik tüpüyle darbedilerek öldürüldü. Gözaltına alınan K.F, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Eylül'de Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didar F. ile eşi K.F arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.F, eşini piknik tüpüyle başına vurarak ağır yaraladı.Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Didar F., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede genç kadının ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu belirlendi. Didar F'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Düziçi ilçesindeki Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından K.F ile 3 akrabası gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.F tutuklanırken, 3 akrabası serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Menisküsü yırtıldı! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok

Şok üstüne şok! Fenerbahçe'nin yıldızı 2 ay yok
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı

Galatasaray’ın yıldızı milli takımı bıraktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Kayıp Büşra bebek soruşturmasında 6 tutuklama! Çadırdan 3 kilometre uzakta bulunan kıyafetler adli tıpta

Kayıp Büşra bebekte anne ve baba tutuklandı! Gözler adli tıpta
Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap

Bakan Göktaş’tan 'Terörsüz Türkiye' süreci istismarcılarına tokat gibi cevap
Harry Kane Bundesliga tarihine geçti! Rekoru paramparça etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler

Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
KKTC'de batan gemide bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

KKTC'de batan gemiden haber var

Beşiktaş'ta Trossard şoku! Yıldız futbolcunun topuk kemiğinde travmatik ödem saptandı

Süper Lig devinde deprem! Takımın yıldızından kötü haber