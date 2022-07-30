Osmaniye haberleri | 1 kişinin öldüğü bahçe sulama kavgasında 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Osmaniye haberleri | 1 kişinin öldüğü bahçe sulama kavgasında 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye haberleri | 1 kişinin öldüğü bahçe sulama kavgasında 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye 3. sayfa haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama yüzünden çıktığı ileri sürülen ve 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada, 14 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir'in Bornova ilçesinde iki aile arasında bahçe sulama yüzünden çıktığı ileri sürülen ve 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada, 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Olay 26 Temmuz akşamı, Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bahçeleri birbirine yakın iki aile arasında bahçe sulamada kullanılan su tankının vanasının kapatılması üzerine tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kişi veya kişilerce tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 6 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Mehmet Nur Şemin (27), E.A. (38), A.Y. (32), H.C. (41), M.E.B. (34) ve K.A. (64) isimli kadın ambulanslara alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile jandarma sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Nur Şemin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından Şemin'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

14 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, jandarma ekipleri olaya karıştığı ileri sürülen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 14 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından, 11 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 2 şüpheli de tutuklandı.

Kavgayı ayırmak istemiş

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Mehmet Nur Şemin'in, tartışmanın büyümesi sonucu birbirine saldıran aileleri ayırmaya çalıştığı sırada, boynuna isabet eden kurşun ile yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şemin, 27 Temmuz'da Aliağa Merkez Caminde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliağa mezarlığına defnedildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Nur Jandarma İzmir 3. Sayfa Haberler

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