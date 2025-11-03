Haberler

Osmaniye Emniyeti'nden Acil Müdahale Eğitimi

Osmaniye Emniyeti'nden Acil Müdahale Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, personelin acil durumlarda etkinliğini artırmak için geniş kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. 236 personelin katıldığı eğitimde, şüpheli kişi ve araç durdurma, silah kullanımı, ilk yardım ve bomba tehdidine karşı alınması gereken önlemler gibi konular işlendi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, personelin muhtemel tehlike durumlarında daha hızlı, bilinçli ve etkin şekilde hareket edebilmesi amacıyla "Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi" düzenledi.

Osmaniye'de yapılan eğitimlere 236 personelin katıldı, uzman eğitmenler tarafından katılımcılara olaylara karşı doğru müdahale yöntemleri, tabanca ve uzun namlulu silahlarla taktiksel atış teknikleri, şüpheli şahıs ve araç durdurma yöntemleri, üst arama ve kelepçe uygulamaları, bina operasyonu ve güvenli sokak geçişleri gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca, ilk yardım, şüpheli paket, el yapımı patlayıcı (EYP) ve bomba tehdidine karşı alınması gereken önlemler de eğitim programının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eğitimlerin amacı, personelimizin görev etkinliğini artırmak ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak. Bu tür eğitimler düzenli olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.