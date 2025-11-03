Osmaniye Emniyeti'nden Acil Müdahale Eğitimi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, personelin muhtemel tehlike durumlarında daha hızlı, bilinçli ve etkin şekilde hareket edebilmesi amacıyla "Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimi" düzenledi.

Osmaniye'de yapılan eğitimlere 236 personelin katıldı, uzman eğitmenler tarafından katılımcılara olaylara karşı doğru müdahale yöntemleri, tabanca ve uzun namlulu silahlarla taktiksel atış teknikleri, şüpheli şahıs ve araç durdurma yöntemleri, üst arama ve kelepçe uygulamaları, bina operasyonu ve güvenli sokak geçişleri gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Ayrıca, ilk yardım, şüpheli paket, el yapımı patlayıcı (EYP) ve bomba tehdidine karşı alınması gereken önlemler de eğitim programının önemli başlıkları arasında yer aldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Eğitimlerin amacı, personelimizin görev etkinliğini artırmak ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde sağlamak. Bu tür eğitimler düzenli olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - OSMANİYE