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Osmaniye Düziçi'nde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Osmaniye Düziçi'nde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Berke Baraj Yolu Sabun Çayı mevkiinde hafif ticari araçla otomobil çarpıştı; kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Berke Baraj Yolu Sabun Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. idaresindeki 80 LC 064 plakalı hafif ticari araç ile Hatice E. yönetimindeki 01 P 4500 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan toplam 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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