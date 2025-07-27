Osmaniye'deki Orman Yangınına Ekiplerin Müdahalesi Devam Ediyor
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde başlayan orman yangını, havadan helikopterler ve karadan arazözlerle müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor. Yangına çevre illerden takviye ekipler de katıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.
Yangın, Düziçi ilçesi Alıç Yaylası İncebel mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. Yangına helikopterle havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale başlatıldı. Yangını söndürmek için çevre il ve ilçelerden takviye ekipler bölgeye ulaştı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa