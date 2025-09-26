Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Araç Hasar Görüp Yaralanan Yok

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki araca çarptı. Arkadan gelen iki otomobil de kazadan kaçmaya çalışırken birbiriyle çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE