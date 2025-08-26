Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından arkadan gelen araçlar da duramayarak birbirine çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, toplam 5 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. - OSMANİYE