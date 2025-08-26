Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Kızlaç Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tünel içerisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç hasar gördü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Kızlaç Tüneli'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır ile otomobil çarpıştı. Kazanın ardından arkadan gelen araçlar da duramayarak birbirine çarptı. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı, toplam 5 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz

E-Devlet'te birikmiş paranız olabilir: 2 adımda bunu öğrenebilirsiniz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Müzik festivalinde skandal: Ailelere aldırış etmeden ilişkiye girdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.