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Osmaniye'de yol yapımında çalışan işçi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yol yapımında çalışan bir işçi, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde yol yapımında çalışan işçi, kendisine otomobilin çarpması neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde D400 karayolu Toprakkale mevkiinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan Veli Eroğlu'na (45) yolda bulunan dubaları toplarken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Veli Eroğlu hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde hayatını kaybeden Veli Eroğlu cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Toprakkale Osmaniye Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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