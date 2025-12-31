Osmaniye'de yoğun kar yağışı zincirleme kazaya neden oldu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçe ilçesi Kaman köyü mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden oldu. Bu sırada seyir halindeki araçlar peş peşe çarpışarak zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, yoğun kar yağışı altında bölgede görev yapan AFAD ekipleri, yolda mahsur kalan ve beklemek zorunda kalan sürücülere yiyecek ve battaniye dağıtarak destek sağladı. Ekipler, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE