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Osmaniye'de Yabancı Uyruklu Şahıs Fuhşa Zorladı

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Osmaniye'de evlenmek için yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen akrabasını ve eşini fuhşa zorlayan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Operasyon sonucunda mağdur olan kadınlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Osmaniye'de, evlenmek için yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen akrabasını ve eşini fuhşa zorlayan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan ticareti suçuyla mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 27 yaşındaki eşi E.İ. ve kadın akrabası 22 yaşındaki A.A.'ya zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen Luey H. isimli şahıs yakalandı. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan A.A., 11 ay önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye girerek kendisini evlendirme vaadiyle kandıran Luey H.'nin yanına yerleştiğini söyledi. Luey H.'nin baskı ve tehditleriyle para karşılığı fuhuş yaptırdığını öne süren A.A.; 5 ay önce de 55 yaşında bir kişiye 70 bin TL karşılığında satıldığını ve 1 aylık da hamile olduğunu söyledi.

Luey H.'nin eşi E.İ. ise 4 yıldır şiddet gördüğü eşinin cinsel içerikli videolarıyla tehdit etmesi nedeniyle para karşılığında fuhuş yaptığını savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Luey H., tutuklandı.

A.A. ve E.İ. insan ticareti mağdur tanımlaması çerçevesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Osmaniye Türkiye Göçmen Kaçakçılığı Şiddet 3.Sayfa Güncel Haberler

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