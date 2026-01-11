Osmaniye'de turp yüklü kamyon dereye devrildi

Osmaniye'de kontrolden çıkan turp yüklü kamyon köprü korkuluklarını kırarak dereye devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, Altıgöz köyü mevkii Kösreli yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, köprü üzerinde kontrolden çıkarak korkulukları kırarak dere yatağına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kamyondaki turplar çevreye saçılırken, köprüde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE