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Bahçe'de Traktör Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Bahçe'de Traktör Kazası: Çift Hayatını Kaybetti
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde, tarla dönüşü yokuş aşağı inerken traktörü devrilen Mehmet Say (70) ve eşi Elif Say (71), dere yatağında traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Say ile eşi Elif Say meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti.

Kaza, gece saatlerinde Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde meydana gelmişti. Mehmet Say'ın (70) tarla dönüşü yokuş aşağı kullandığı traktör, henüz bilinmeyen nedenle yan yatarak yol kenarındaki dere yatağına devrilmişti. Traktörün altında kalan Mehmet Say ile yanında bulunan eşi Elif Say'ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kaza yerindeki incelemelerin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılmıştı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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