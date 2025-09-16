Osmaniye'de Traktör Devrildi, Genç Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli'ye bağlı Erdoğdu köyünde tarlaya giden 22 yaşındaki Oktay Belikırık'ın idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak drenaj kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Devrilen traktörün altından ağır yaralı çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Belikırık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - OSMANİYE