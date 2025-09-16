Haberler

Osmaniye'de Traktör Devrildi, Genç Hayatını Kaybetti

Osmaniye'de Traktör Devrildi, Genç Hayatını Kaybetti
Kadirli ilçesinde 22 yaşındaki Oktay Belikırık'ın kullandığı traktör, drenaj kanalına devrildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli'ye bağlı Erdoğdu köyünde tarlaya giden 22 yaşındaki Oktay Belikırık'ın idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak drenaj kanalına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Devrilen traktörün altından ağır yaralı çıkarılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Belikırık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
